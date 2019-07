Bub in Grazer Spital gestorben - war in überhitztem Auto eingeschlafen

Der Bub war am Montag nach dem Mittagessen bei seinen Großeltern unbemerkt in den am Hof abgestellten, unversperrten Wagen seiner Eltern geklettert und dürfte im überhitzten Fahrzeug eingeschlafen sein. Als ihn seine Angehörigen fanden, war das Kind bewusstlos und dehydriert.

Laut Polizei dürfte das Kleinkind zwischen einer halben und einer Stunde im stark aufgeheizten Fahrzeug zugebracht haben.

apa