Bub stirbt im Flieger nach Rom

Der Kapitän des von Beirut in Richtung Rom abgeflogenen Airbus A320 hatte sich während dem Flug über die Adria zu einer Landung in Bari entschlossen, nachdem der an einer schweren Nierenkrankheit leidende Bub eine Herzattacke erlitten hatte.

Das Kind war mit seiner Familie zur Behandlung in Rom unterwegs. Eine Krankenpflegerin des Roten Kreuzes, die mit der Familie des Kindes unterwegs war, leistete dem Buben erste Hilfe, doch vergebens.

Die Ärzte, die auf dem Flughafen Bari eintrafen, konnten nur noch den Tod des Kindes feststellen. Die Leiche befindet sich in der Poliklinik von Bari.

Die Staatsanwaltschaft wird noch über eine mögliche Obduktion entscheiden. Die Passagiere mussten mehrere Stunden warten, bis die Alitalia-Maschine nach Rom weiterfliegen konnte.

apa