Bub vor Zug gestoßen: Über 100.000 Euro Spenden für Familie

Anfang letzter Woche waren ein 8-jähriger Junge und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen worden. (STOL hat berichtet)

Der Bub starb noch im Gleisbett, seine Mutter konnte sich in letzter Sekunde retten und wurde verletzt. Der Tatverdächtige, ein Eritreer, der seit 2006 in der Schweiz lebte, sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

apa/dpa