Bus kollidiert mit Tanklaster - 27 Tote in Pakistan

Der Bus mit 33 Insassen war den Angaben zufolge auf dem Weg in die südwestliche Provinz Baluchistan gewesen. Die meisten Opfer seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, sagte Mengal. Es seien DNA-Tests zu ihrer Identifizierung angeordnet worden. 4 Verletzte würden in einem Krankenhaus in Karachi behandelt. Nähere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Schwere Verkehrsunfälle sind Alltag in Pakistan, Verkehrsregeln werden oft ignoriert und Sicherheitsstandards nicht eingehalten. Zudem sind die Straßen oft miserabel. Laut Statistikbehörde sterben bei Verkehrsunfällen pro Jahr rund 5000 Menschen.

