Charter-Flugzeug in Mumbai abgestürzt

Bei einem Landeanflug auf Mumbai stürzte ein Charterflugzeug in eine Baustelle in einem Vorort. - Foto: Screenshot/Reuters Video

Darunter waren alle vier Menschen an Bord der Charter-Maschine sowie ein Mann am Absturzort, wie die Polizei mitteilte.

Beim Landeanflug in Baustelle gestürzt

Das Flugzeug stürzte am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) beim Landeanflug auf Mumbai (früher Bombay) in eine Baustelle in einem Vorort der Film- und Finanzmetropole. Die Ursache war zunächst unklar. Das brennende Wrack wurde innerhalb kurzer Zeit gelöscht.

