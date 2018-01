China: Wetter und Qualm behindern Löscharbeiten an Tanker

Eine Flotte von 13 Schiffen durchkämmte das Unglücksgebiet nach den Seeleuten. Sie wird allerdings vom Wetter und den Flammen stark behindert. Ein Rettungsteam der südkoreanischen Küstenwache musste laut Agenturberichten wegen des Feuers fast fünf Kilometer Abstand halten. Zudem gibt es Befürchtungen, dass der brennende Tanker explodieren und sinken könnte.

”Solange das Schiff in Brand steht, ist zu erwarten, dass viel Öl verbrennen wird, anstatt ins Wasser zu gelangen”, teilte Greenpeace Ostasien mit. „Wenn das Schiff allerdings sinkt bevor das Öl verbrannt ist, wird der Reinigungsprozess extrem schwierig”, hieß es weiter.

Ausmaß der verschmutzung noch nicht absehbar

Das Schiff der Reederei National Iranian Tanker Co war am Samstagabend mit einem chinesischen Getreidefrachter kollidiert und in Flammen aufgegangen. (STOL hat berichtet). Seitdem verliert es Ladung. Das Unglück ereignete sich 300 Kilometer vor der chinesischen Küste. Das Ausmaß der Ölverschmutzung ist derzeit noch nicht absehbar.

Der Tanker hatte nach jüngsten Angaben 136.000 Tonnen Kondensat geladen, ein sehr hochwertiges, aber auch einfach entflammbares und explosives Leichtöl. Bei Berührung mit Wasser verdunstet es sehr schnell, das entstehende Gas ist hochexplosiv und giftig. Die Ladung entspricht einem Volumen von rund einer Million Barrel im Wert von 60 Millionen US-Dollar (rund 50 Millionen Euro) und war für Südkorea bestimmt.

Der an der Kollision beteiligte Frachter „Crystal” trug geringere Schäden davon. Alle 21 chinesischen Seeleute an Bord wurden nach offiziellen Angaben gerettet.

apa/ag.