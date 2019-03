Como: Mutter zwingt Tochter zum Abnehmen

„Du bist dick, nimm ab“: Monatelang war eine 16-Jährige den Beleidigungen ihrer Mutter ausgesetzt, da sie deren Ansicht nach abnehmen sollte. Sie durfte nicht mehr als 50 Kilogramm wiegen. Dafür wurde sie ständigen Kontrollen, Schikanen und Beleidigungen ausgesetzt, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die 16-jährige musste Hungerdiäten über sich ergehen lassen, um bei einer Körpergröße von 1,72 Metern unter 50 Kilogramm zu bleiben.

Die Tante der Jugendlichen zeigte die 46-jährige Mutter schließlich bei der Quästur von Como an. Das Gericht hatte schließlich ein Verbot an die verhängt, sich ihrer Tochter in jeglicher Form zu nähern.

stol