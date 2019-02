Das bewegende Schicksal von Sammy Basso

Die Betroffenen altern fünf- bis zehnmal schneller als Menschen ohne diese Krankheit. Die häufigsten Todesursachen sind Herzinfarkt und Schlaganfall, die bereits im Kindes- oder Jugendalter auftreten. Viele Phänomene des normalen Alterns treten bei Kindern mit dem sogenannten Hutchinson-Gilford-Syndrom (HGPS) jedoch nicht auf. So ist das Tumorrisiko nicht relevant gesteigert, und auch neurodegenerative Erkrankungen wie die Alzheimer-Krankheit treten nicht gehäuft auf. HGPS ist damit also keine exakte Kopie des üblichen Alterns.

Die Lebenserwartung liegt bei etwa vierzehn Jahren. Die Prävalenz wird auf 1:4.000.000 geschätzt. Weltweit sollen etwa 200–250 Kinder mit HGPS leben.

Sammy ist Molekularbiologie-Student und hat nun neben dem Alters-Rekord eine weitere Sensation geschafft. Er wurde als erster Progerie-Kranker am San-Camillo-Krankenhaus in Rom erfolgreich am Herzen operiert. Am gestrigen Dienstag durfte Sammy wieder nach Hause.

D/sh