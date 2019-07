Deutscher Raser ohne Schuldgefühl: „Mit Porsche wäre ich noch schneller“

Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist in der Nähe von Siegen (Deutschland) mit Tempo 161 in eine Polizeikontrolle gerasselt. Erlaubt waren dort nur 70 Sachen. Der Mann habe sich keineswegs kleinlaut gezeigt, berichtete die Polizei am Mittwoch über den Vorfall vom vergangenen Samstag. „Wenn ich einen Porsche gehabt hätte, wäre ich noch schneller gewesen“, sagte er den Beamten.

Ausfahrten werden vorerst aber nicht möglich sein, erklärte die Polizei. Der Mann bekommt zwei Punkte, 600 Euro Bußgeld und 3 Monate Fahrverbot.

dpa