Deutscher bei Kletterunfall am Wilden Kaiser schwerst verletzt

Der Wilde Kaiser in Nordtirol. - Foto: Facebook/Wilder Kaiser

Der 42-Jährige war mit einem 43 Jahre alten Landsmann unterwegs. Beide durchstiegen am Wilden Kaiser die anspruchsvolle Südostverschneidung an der sogenannten „Fleischbank“ (Schwierigkeitsgrad 7+). Nach dem erfolgreichen Durchstieg begaben sie sich zur Abseilpiste am Herrweg, um dort Richtung Ellmauer Tor abzuseilen.

Im Zuge des Abseilvorgangs um 16.20 Uhr dürfte der 42-jährige Deutsche das nahende Seilende übersehen haben. Er seilte sich über die Enden hinaus ab und stürzte rund 80 Meter über sehr steiles, teils senkrechtes Felsgelände ab.

apa