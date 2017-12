Die Welt begrüßt 2018: Samoa macht den Anfang

Es folgen zum Beispiel Australien, also Sydney mit dem berühmten Opernhaus (14.00 Uhr MEZ), Südkorea (16.00 Uhr) und Dubai (21.00 Uhr). Später als Österreich sind dann zum Beispiel Großbritannien (1.00 Uhr am 1. Jänner MEZ), Rio de Janeiro in Brasilien (3.00 Uhr) oder Städte in den USA wie New York (6.00 Uhr) und Los Angeles (9.00 Uhr) dran.

In Italien wird die Begrüßung des neuen Jahres wohl weniger heftig ausfallen als geplant. Wie die Polizei mitteilte, wurden in ganz Italien in diesen Tagen vor Silvester 13.000 Kilo illegale Böller beschlagnahmt, weil sie ohne behördliche Genehmigung hergestellt wurden.

Seit Weihnachten hat die Polizei fünf Personen wegen illegalen Handels mit gefährlichen Böllern festgenommen. Weitere 104 Menschen wurden angezeigt. Bei Kontrollen wurden Böller beschlagnahmt, die auf der Straße verkauft wurden. Besonders gefragt war ein „Kim, der Koreaner” genannter Knallkörper.

Kurz vor Jahreswechsel floriert in Italien traditionell der Schwarzmarkt mit illegalen Knallern, die oftmals große Mengen Pulver enthalten und gegen Sicherheitsbestimmungen verstoßen. Bei der Namensgebung zeigen sich die Hersteller kreativ.

Bei Unfällen mit Knallkörpern werden jedes Jahr Hunderte Italiener verletzt. Die Kontrollen wurden in den letzten Jahren drastisch verschärft.

apa/dpa