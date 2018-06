Dinoskelett auf Eiffelturm für 2 Millionen Euro versteigert

Ein französischer Käufer erhielt bei der Auktion am Montag den Zuschlag für die mindestens 152 Millionen Jahre alten Knochen, wie eine Sprecherin des Auktionshauses Aguttes mitteilte. Er werde sie in einem Museum in Frankreich ausstellen lassen.

Nach Angaben des Auktionshauses könnte es sich laut ersten Untersuchungen um Überreste einer bisher unbekannten Dinosaurier-Art der Fleischfresser-Gattung Allosaurus handeln. Auch eine komplett neue Gattung sei nicht ausgeschlossen. Das Auktionshaus berief sich bei diesen Angaben auf eine erste Studie der Wissenschafter Pascal Godefroit und Simone Maganuco.

Das Skelett ist demnach 8,70 Meter lang und 2,60 Meter hoch und wurde 2013 im US-Staat Wyoming gefunden. Das Skelett war für die Versteigerung seit Samstag auf der über 5.000 Quadratmeter großen ersten Etage des Eiffelturms in 57 Metern Höhe zu sehen.

apa/dpa