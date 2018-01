Doppelmord von Herne: Lebenslang für 20-Jährigen

Loading the player...

Die beiden Morde seien „eine völlig anlasslose Tötung” gewesen, sagte Richter Stefan Culemann in seiner Urteilsbegründung. Der 20-Jährige hatte gestanden, im März 2017 zunächst einen neunjährigen Nachbarsjungen und auf seiner Flucht anschließend auch einen 22-jährigen früheren Schulfreund umgebracht zu haben. Die Fotos der mit 120 Messerstichen furchtbar zugerichteten Leichen waren kurz nach den Taten im Internet aufgetaucht und hatten für Furcht und Entsetzen gesorgt. Auch deswegen soll der Beschuldigte ein Schmerzensgeld in Höhe von insgesamt 90.000 Euro an die Mütter seiner Opfer zahlen.

Täter zeigt keinerlei Reaktion

Im Prozess hatte sich der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen geäußert und auch keinerlei Reaktionen gezeigt. Er hatte auf eine mildere Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht gehofft - auch das wäre möglich gewesen, weil er zur Tatzeit erst 19 Jahre alt war. Die 8. Strafkammer des Bochumer Landgericht stufte ihn allerdings als Erwachsenen ein. Obwohl er noch zu Hause gewohnt und seine Freizeit mit Computerspielen verbracht habe, gingen die Richter von einer bereits ausgereiften Persönlichkeit aus. „Von einer Jugendverfehlung kann keine Rede sein”, sagte Richter Culemann. Der 20-Jährige soll die Haft in einer sozialtherapeutischen Einrichtung verbüßen.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Höchststrafe gefordert und von „schrecklichen Taten” und einer „grundlosen Ermordung von zwei völlig unschuldigen, jungen Menschen” gesprochen. Die Verteidigung hielt dagegen eine Verurteilung zu lebenslanger Haft nach Erwachsenenstrafrecht für falsch, weil ihr Mandant eindeutig Reifeverzögerungen aufweise. Eine Berufung scheint dennoch unwahrscheinlich: „Nach Lage der Dinge wird das Urteil so akzeptiert werden”, sagte Verteidiger Michael Emde.

apa/ag.