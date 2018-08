Dutzende Tote durch West-Nil-Fieber in Serbien und Griechenland

Bis Ende 2017 wurden 574 Erkrankungen und 61 Todesopfer festgestellt. Beim ersten Todesopfer dieses Jahres in Serbien Mitte Juli dieses Jahres hatte es sich um einen 84-jährigen Mann aus Novi Sad gehandelt.

In Griechenland erkrankten in diesem Jahr schon mindestens 96 weitere Menschen, die meisten auf der Halbinsel Peloponnes und in den ländlichen Regionen im Osten Athens. Das teilte die zuständige Behörde des Gesundheitsministeriums (KEELPNO) am Donnerstag mit.

Die Zahl der Infizierten könnte noch höher liegen: Die meisten Erkrankten wiesen nämlich keine oder harmlose Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen auf, erklärten Ärzte im Staatsrundfunk. Einwohnern wurde geraten, Verdampfer oder Salben gegen Insekten zu benutzen. Typische Symptome der Viruserkrankung sind Muskelschmerzen, geschwollene Lymphknoten und Fieber. Etwa ein Drittel der Erkrankten bekommt einen Hautausschlag an Brust, Rücken und Armen. Seltener sind Hirnhautentzündungen. Im schlimmsten Fall verläuft die Krankheit tödlich.

apa