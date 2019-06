EU-Flugsicherheitsbehörde legt Drohnenflug-Bestimmungen fest

Eine Drohne soll der Mitteilung zufolge zudem identifizierbar sein, „damit die Behörden eine einzelne Drohne nachverfolgen können, wenn dies nötig ist”. Die Bestimmungen seien gut für die Sicherheit und respektierten zugleich die Privatsphäre der Bürger, hieß es in der Mitteilung.

EASA-Chef Patrick Ky war zufrieden mit dem grenzüberschreitenden Werk. Sowohl kommerzielle Nutzer wie auch Privatleute hätten dadurch künftig eine klare Vorstellung, was erlaubt sei und was nicht, erklärte er. Anwender könnten ihre Drohnen in allen EU-Staaten nach den gleichen Regeln einsetzen - dies ist auch für Firmen wichtig, die Drohnen in ihr Geschäftsmodell integriert haben.

apa/dpa