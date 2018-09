EU-Staaten für gemeinsamen Katastrophenschutz

Die EU-Kommission hatte im November einen Vorschlag zur Einrichtung einer europäischen Reserve im Kampf gegen Naturkatastrophen vorgelegt. Diese soll den Plänen zufolge etwa aus Löschflugzeugen, Sonderwasserpumpen, Ausrüstungen für Such- und Rettungsmaßnahmen, Feldlazaretten oder medizinischen Notfallteams bestehen.

Merkel zeigt sich zurückhaltend

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich am Donnerstag zurückhaltend. Sie sagte zwar, Europa müsse in Notfällen Solidarität mit den betroffenen Ländern zeigen. Zugleich sprach sie sich jedoch dagegen aus, daraus europäische Einheiten zu machen. Stattdessen sollten die einzelnen EU-Staaten im Notfall Kapazitäten zur Verfügung stellen.

Sie glaube nicht, „dass es sinnvoll ist, dass es europäische Einheiten und technische Fazilitäten gibt”, sagte Merkel nach dem EU-Gipfel am Donnerstag in Salzburg. Aus ihrer Sicht würden Kapazitäten in den Mitgliedstaaten ausreichen, „die dann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden können”.

apa/dpa/ag.