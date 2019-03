Ehepaar mit Down-Syndrom plaudert aus dem Nähkästchen

Die Eheleute wurden alle beide mit einem Chromosom mehr geboren, – dem 21., das findet sich 3 Mal (statt 2 Mal) in jeder Körperzelle. Jeder Mensch wird mit 46 Chromosomen geboren, Menschen mit Down-Syndrom haben eines mehr.

Seit etwa 10 Jahren sind Di Biasi und Saudino nun schon ein Herz und eine Seele, Anfang Jänner haben sie sich das Ja-Wort gegeben.

Luca sitzt auf dem Sofa und schmollt. Silvana sitzt auf der gelben Bank am Tisch und zuckt mit den Schultern. „Ich habe gesagt, ich bin heute zu müde zum Capuccino-Trinken in der Bar“, sagt sie nur. Das ist Alltag in der Ehe von Luca Di Biasi (54) und Silvana Saudino (44). Gefühle verstecken gibt es nicht, man sagt, was man denkt und trägt eben auch die Konsequenzen und sitzt vorübergehend alleine irgendwo.

D/uli