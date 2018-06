Ein Jahr nach Brand im Grenfell Tower: Gedenken in London

Zu den Gedenkveranstaltungen gehören auch ein Gottesdienst und die Enthüllung eines Mosaiks. Die ausgebrannte Fassade des Wohnturms im Westen der britischen Hauptstadt soll grün angestrahlt werden.

Brandschutzauflagen in dem Gebäude seien total ignoriert worden, berichten Experten in einer öffentlichen Untersuchung. Vor allem eine neu angebrachte Fassadenverkleidung aus brennbarem Kunststoff soll den Grenfell Tower zur Todesfalle gemacht haben.

Feuerwehr in der Kritik

Die ersten Anweisungen der Feuerwehr an die Mieter damals, in den Wohnungen zu bleiben, stehen ebenfalls in der Kritik. Viele betroffene Familien haben noch heute kein neues dauerhaftes Zuhause.

Unter den Opfern befand sich auch ein junges Paar aus dem Veneto: Gloria Trevisan und Marco Gottardi. Die beiden damals 27-jährigen lebten seit 3 Monaten in London und arbeiteten als Architekten. Sie starben qualvoll in der Feuerhölle.

dpa/stol