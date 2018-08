Ein Wunder: Kleinkind überlebt Sturz vom vierten Stock

Das Kind sei ans Fenster geklettert und von dort 14 Meter in die Tiefe gestürzt (Symbolbild). - Foto: shutterstock

Das Kind habe hinter einer Kinder-Abtrennung gespielt – als es sich selbst geschafft habe, zu befreien. Seine 2 Brüder und die Mutter, die sich ebenfalls in der Wohnung befanden, sollen nicht bemerkt haben, wie das Kind ans Fenster kletterte. Von dort sei das Kind 14 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Mutter habe den Unfall schließlich bemerkt, berichtet Ansa, und habe den Notruf abgesetzt.

Die Rettungssanitäter sprachen von einem Wunder: Das Kind sei bei ihrer Ankunft bei Bewusstsein gewesen. Auf der Motorhaube eines geparkten Auto sei es laut Ansa zum Liegen gekommen, was den Aufprall gelindert habe.

Erst wurde das Kind in das Krankenhaus von Livorno eingeliefert und anschließend in die Pädiatrie des Krankenhauses von Florenz gebracht. Es schwebe nicht in Lebensgefahr.

stol