Erdbeben der Stärke 4.2 in der Region Molise

Das Erdbeben wurde gegen 11.48 Uhr verzeichnet und erreichte eine Stärke von 4.2 auf der Richter-Skala. Das Epizentrum soll bei Acquaviva Collecroce, einer kleinen Gemeinde in der Provinz Campobasso in der Region Molise, in einer Tiefe von etwa 31 Kilometern gelegen sein.

Das Erdbeben war auch in den Abruzzen spürbar. Schäden sind bisher keine bekannt.

