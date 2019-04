In der Hauptstadt Taipeh wackelten Gebäude, wie die Wetterbehörde am Donnerstag mitteilte. Das Beben ereignete sich um 13.01 Uhr Ortszeit (7.01 Uhr MESZ) in einer Tiefe von 19 Kilometern in Hualien im Osten Taiwans.

Berichte über mögliche Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor.

apa/afp