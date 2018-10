Erdbeben erschüttert Sizilien

Bei dem Beben wurden laut Medienberichten mehrere Menschen leicht verletzt. 40 Personen wurden ins Spital gebracht, weil sie leicht verletzt wurden, oder wegen des Erdbebens in Panik gerieten, berichteten italienische Medien am Samstag. Menschen, die vom Erdbeben geweckt wurden, rannten auf die Straße und verbrachten aus Angst vor neuen Erdstößen die Nacht im Freien.

Die Feuerwehr verzeichnete zahlreiche Anrufe. An zahlreichen Gebäuden entstanden leichte Schäden an den Fassaden, vielfach bröckelte Putz ab, als die Erde um 02.34 Uhr MESZ bebte. Strukturelle Schäden an Gebäuden seien jedoch nicht entstanden, hieß es unter Berufung auf die Feuerwehr.

Zugleich wird Sizilien derzeit auch von schweren Unwettern heimgesucht. In Catania kam es zu heftigen Regenfällen. In Kalabrien kamen eine Mutter und ihr Kind ums Leben, nachdem sie von einem Fluss weggerissen wurden. Auch in Rom kam es zu heftigen Regenfällen.

apa