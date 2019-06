Erdbeben in Westfrankreich – Schule geräumt

Es seien keine Rettungseinsätze nötig gewesen, in einer Schule verließen Schüler aber vorsichtshalber das Gebäude. Das teilte die zuständige Präfektur des Départements Maine-et-Loire am Freitag via Twitter mit. Das Beben sei von vielen Menschen bemerkt worden.

Vous êtes nombreux à avoir ressenti le #tremblementdeterre (magnitude 5.2) dans le sud du @Maine_et_Loire@MairiedeSaumur@choletagglo Aucune intervention des secours n'a été nécessaire, seule une école à été évacuée à titre préventif pic.twitter.com/x3UG52Kp5k — Préfet de Maine-et-Loire (@Prefet49) 21. Juni 2019

Das Epizentrums des Bebens lag im Süden des Départements Maine-et-Loire, rund 30 Kilometer nördlich der Gemeinde Bressuire, wie französische Medien berichteten. Es sei bis hin zur nordwestlich gelegenen Region Bretagne und bis nach Südwestfrankreich zu spüren gewesen. Die Nachrichtenagentur AFP zitierte den Straßburger Experten Jérôme Vergne, wonach es Erdbeben dieser Stärke etwa alle vier bis fünf Jahre in Frankreich gibt.

dpa