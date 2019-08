Erneute Explosion nahe russischem Munitionslager

Eine Granate explodierte demnach an einem Zug, der für die Aufräumarbeiten im Umkreis des Depots im Einsatz war. Menschen der Region verließen aus Angst vor weiteren Detonationen ihre Häuser. Sie hätten von einem lauten Knall berichtet, hieß es.

Das Munitionslager rund 4000 Kilometer östlich von Moskau war am Montag explodiert. Ermittlern zufolge soll beim Verladen von Munition ein Brand entstanden sein. Ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen, 8 weitere wurden verletzt. Nach anderen Behördenangaben kamen mindestens 12 Menschen in ein Krankenhaus. Rund 16.000 Menschen wurden nahe der Stadt Atschinsk in Sicherheit gebracht.

apa/dpa