Erste Opfer wegen erhöhter Lawinengefahr

In der Slowakei sind zwei polnische Ski-Touristen von einer Lawine verschüttet worden. Wie der Bergrettungsdienst HZS am Montag mitteilte, wurde einer der beiden Männer noch rechtzeitig mit schweren Verletzungen gefunden. Der andere konnte unter eineinhalb Metern Schnee nur noch tot geborgen werden.

Erster Lawinentote des neuen Jahres in der Slowakei

Das Unglück ereignete sich bereits am Sonntag im Skigebiet Ziarska dolina im Westen der Hohen Tatra. Der 26 Jahre alte Verunglückte ist der erste Lawinentote des neuen Jahres in der Slowakei. Bergrettung und Wetterdienst hatten zuvor vor einer erhöhten Lawinengefahr in der Region gewarnt.

30-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Auch in Oberbayern sind bereits mehrere Skifahrer verletzt worden, ein 30-Jähriger ist im Krankenhaus gestorben. Er war mit einem 57-Jährigen unterwegs, der sich und auch den Jüngeren aus der Lawine befreien konnte. Die Reanimationsmaßnahmen blieben aber schließlich erfolglos.

Ein Teil der am Sonntag verunglückten Skifahrer konnte sich selbst retten, den weiteren half die Bergwacht, wie die Polizei mitteilte. Alle Betroffenen kamen zunächst in medizinische Behandlung. Nach starkem Schneefall in der Nacht zuvor waren im Laufe des Tages sowohl am 1.808 Meter hohen Geigelstein in den Chiemgauer Alpen als auch am 1.619 Meter hohen Brünnstein im Mangfallgebirge und dem Zwiesel nahe Bad Reichenhall Schneemassen in Richtung Tal gestürzt.

Mann wird von Schwager befreit

Ein 35-jähriger Münchner, der mit seiner Frau und seinem Schwager an der Brünnsteinschanze unterwegs war, wurde von einem Schneebrett erfasst, etwa 200 Meter mitgerissen und rund einen Meter tief verschüttet. Der Schwager konnte ihn mit Hilfe eines Lawinensuchgerätes orten. Die Bergwacht kümmerte sich um den Verletzten, der mit Frakturen und einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

