Erstes Todesopfer nach Attacke mit Auto in Melbourne

Ein Auto raste in eine Menschenmenge. - Foto: APA (AFP)

Nach wie vor befinden sich laut Polizei noch sechs Menschen im Krankenhaus, darunter ein Südkoreaner in besonders kritischem Zustand.

In einer ersten Vernehmung sagte der 32 Jahre alte Täter, ein gebürtiger Afghane, er habe sich auch wegen der schlechten Behandlung von Muslimen zu der Tat entschlossen. Der Mann, der als Flüchtling nach Australien kam, ist laut Polizei aber drogenabhängig und hat psychische Probleme. Er soll nun auch wegen Mordes angeklagt werden.

Der Vorfall ähnelt einem anderen vom Jänner, als ein Fahrer am selben Ort zu einer Fahrt ansetzte und in einer Fußgängerzone in Passanten raste. Damals starben sechs Menschen, 30 wurden verletzt. Dem Fahrer wird sechsfacher Mord vorgeworfen.

Beide Amokfahrten wurden zunächst nicht als Terrorakte behandelt.

apa/dpa