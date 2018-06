Estland feiert 100 Jahre Unabhängigkeit

„Wir werden heute durch die Anwesenheit guter Freunde geehrt, mit denen wir gemeinsame Werte teilen. Vor einem Jahrhundert haben sie, wie wir, eine entscheidende Phase in den prägenden Jahren ihrer Eigenstaatlichkeit durchgemacht“, sagte Kaljulaid.

Gemeinsam besuchten die Staatsoberhäupter die Universität Tartu, ein Wissenschaftszentrum und das estnische Nationalmuseum. Nach einem festlichen Abendessen stand zum Abschluss die Eröffnung eines studentischen Sänger- und Tanzfestivals auf dem Programm. Daran wollte eigentlich auch Litauens Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite teilnehmen – schlechtes Wetter verhinderte nach dpa-Informationen jedoch ihre Anreise.

Estland hatte zum Ende des Ersten Weltkriegs am 24. Februar 1918 seine Unabhängigkeit proklamiert. Die Ostseerepublik sagte sich damals nach einer rund zwei Jahrhunderte langen Zugehörigkeit vom Russischen Reich los. Das Staatsjubiläum wurde bereits am Jahrestag der Unabhängigkeit groß in der Hauptstadt Tallinn gefeiert.