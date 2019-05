Eurojackpot nicht geknackt - 90 Millionen Euro im Topf

Die Gewinnklasse 1 blieb demnach die siebente Ziehung in Folge ohne Gewinner - und Teilnehmer können nun in der kommenden Woche auf einen Hauptgewinn von 90 Millionen Euro hoffen. Auf diese Summe ist der Eurojackpot gesetzlich gedeckelt.

Bei der Ziehung in Helsinki wurden am Freitag die Gewinnzahlen 3, 9, 10, 19 und 42 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 7 ermittelt. In der Gewinnklasse 2 habe ein Teilnehmer aus Italien gut 2,7 Millionen Euro abgeräumt, hieß es von Westlotto. Die Chance auf den Eurojackpot liegt in Gewinnklasse 1 bei 1 zu 95 Millionen.

