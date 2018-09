Familie stürzte in London vor einfahrende U-Bahn

Die gesamte Familie konnte sich in einem Gleisbett retten, während die U-Bahn über sie hinwegrollte. (Symbolbild) - Foto: shutterstock

Die Frau habe auf eine Anzeigetafel schauen wollen und nicht bemerkt, wie nahe sie an der Bahnsteigkante stand. Der Vater sei hinterhergesprungen, um zu helfen.

Als eine U-Bahn einfuhr, retteten sich alle drei in eine Vertiefung im Gleisbett. Der Zug fuhr anschließend über sie hinweg. „Erstaunlicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt”, hieß es in der Polizei-Mitteilung. Die drei seien aber vorsichtshalber trotzdem für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

apa/dpa