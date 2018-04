Feuerwehr befreit eingeklemmten Marder in zwölf Meter Höhe

Das Tier habe sich in etwa zwölf Meter Höhe an der Außenfassade verfangen und sei nicht mehr freigekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Hausbesitzer in Gochsheim bei Schweinfurt hatte darauf die Feuerwehr alarmiert, die den Marder schließlich am Dienstagnachmittag aus seiner misslichen Situation befreite und in ein Tierheim brachte.

Die Polizei baut darauf, dass der Marder die Rettung den Menschen positiv anrechnet: „Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sich das Tier in Zukunft dafür dankbar zeigt und nicht allzu oft an geparkten Autos “herumknabbert„.“

