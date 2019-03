Flugzeugabsturz in Äthiopien: 8 Italiener unter den 157 Toten

Die Boeing 737 befand sich auf einem Linienflug zwischen Addis Abeba und der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Wie ein Sprecher der Fluglinie bestätigte, befanden sich 149 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder an Bord.

Via Twitter kondolierte das Büro des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed den Angehörigen.

Absturz kurz nach Start, alle Insassen tot

Der Absturz ereignete sich offenbar kurze Zeit nach dem Start. Der Kontakt mit der Maschine sei wenige Minuten nach dem Abflug abgebrochen, teilte die Fluggesellschaft mit. „Wir bestätigen hiermit, dass unser planmäßiger Flug ET302 von Addis Abeba nach Nairobi heute in einen Unfall involviert war”, erklärte die Airline.

Die Maschine hatte um 8.38 Uhr vom Flughafen Bole International abgehoben. 6 Minuten später brach der Kontakt zu ihr ab. Such- und Rettungsmaßnahmen seien eingeleitet worden. Die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines hat via Twitter den Tod aller Insassen beim Absturz ihrer Maschine in Äthiopien bestätigt. Unter den Opfern sollen sich 8 Italiener befinden. Auch Österreicher und Schweizer sollen an Bord der Maschine gewesen sein.

Accident Bulletin no. 2

Issued on march 10, 2019 at 01:46 PM pic.twitter.com/KFKX6h2mxJ — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 10. März 2019

Fluggesellschaft gilt als sicher

Agenturmeldungen zufolge befindet sich die Unglücksstelle in der Nähe der Stadt Bishoftu, die 62 Kilometer südlich von Addis Abeba liegt. Die staatseigene Ethiopian Airlines ist eine der größten Fluggesellschaften Afrikas, die zuletzt jährlich 10,6 Millionen Passagiere befördert hat. Sie gilt als vergleichsweise sicher.

Zuletzt war im Jänner 2010 eine Maschine kurz nach dem Start in Beirut abgestürzt.

Grafik: APA/AFP

