Frau in Bayern von Maibaum-Spitze erschlagen

Wie die Polizei in Mittelfranken mitteilte, brach beim Aufrichten des Baumes am Nachmittag die Spitze ab, eine 29-Jährige wurde am Kopf und ein Zehnjähriger an der Brust davon getroffen.

Die Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Der Bub wurde in ein Krankenhaus gebracht.

apa/ag.