Frau von Riesen-Kaktus getötet

Der Kaktus der Art Wolfsmilch stürzte auf die 92-Jährige, als diese in der Nähe des Casinos entlang ging. Die Frau stammte aus der Region nördlich von Cannes und war nach Angaben der Zeitung „Nice-Matin” in Monaco zu Besuch. Der Kaktus riss bei seinem Sturz von einem Hang offenbar auch Steine und einen Baum in die Tiefe, wie auf einem Foto zu sehen ist.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung seien im Gang, sagte der stellvertretende Staatsanwalt Herve Poinot. Für die Pflege des Geländes ist eine private Gesellschaft zuständig. Sie betreibt auch die größten Hotels und Spielcasinos des Fürstentums.

apa/ag.