Frech: Parfums aus Lkw in Nordtirol gestohlen, während Fahrer schlief

Ein Diebstahl der besonders frechen, aber wohlriechenden Art hat sich in der Nacht auf Dienstag an einem Autobahnrastplatz der Inntalautobahn in Weer (Bezirk Schwaz) in Nordtirol ereignet. 18 mit Parfums beladene Paletten wurden aus einem Lkw gestohlen. Der Fahrer bekam von alldem nichts mit, da er im Führerhaus schlief.

Die Täter hatten zuvor die Abdeckplane des Sattelzugs aufgeschnitten. Es entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich, hieß es von Seiten der Polizei.

apa