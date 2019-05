Gardasee: Sturm lässt Restaurant davonschwimmen

Mit einer Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern fegte der Sturm am Sonntag übers Land und brachte nicht nur Bäume zum Umstürzen. Auch Weinberge und Gewächshäuser wurden rund um den Gardasee arg in Mitleidenschaft gezogen.

Die Küstenstraße zwischen Lonato del Garda und Desenzano (Provinz Brescia) etwa musste vorübergehend gesperrt werden, um der Feuerwehr deren Säuberung zu ermöglichen. (STOL hat berichtet)

Restaurant schwimmt davon

In Peschiera in der Provinz Verona kam es zu einem schier unglaublichen Ereignis. Das schwimmende Restaurant „La Barcaccia“, das normalerweise fest und sicher an der Mole befestigt ist, wurde zum Spielball des Sturms. Die Taue hielten dem heftigen Wind nicht stand und rissen. Das Restaurant schwamm unter den ungläubigen Blicken einiger Spaziergänger davon.

In einem komplizierten und mehrstündigen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr von Peschiera del Garda konnte das „La Barcaccia“ wieder an seinem angestammten Platz befestigt werden.

#Maltempo#5maggio, la barcaccia del ristorante di Peschiera del Garda (VR) rompe gli ormeggi e finisce alla deriva sul #Mincio a causa del forte vento, squadre #vigilidelfuoco la raggiungono con un gommone ed effettuano il suo recupero #soccorsiquotidianipic.twitter.com/P49L3DWKdj — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 5. Mai 2019

stol/vs