Geiselnahme im Südwesten Frankreichs - Polizei-Eliteeinheit ist vor Ort

Die Polizei hat den Tatort der Geiselnahme in Toulose abgeriegelt. - Foto: APA/AFP

Wie der Nachrichtensender Franceinfo am Dienstag berichtete, war die Polizei an Ort und Stelle. Das Areal in dem Ort Blagnac sei abgesperrt.

Die Geiselnahme spiele sich in einem Zeitungs- und Zigarettengeschäft ab, wie Polizeikreise der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. In einem Medienbericht war zunächst von 5 festgehaltenen Menschen die Rede gewesen.

Eine Eliteeinheit der französischen Polizei sei an Ort und Stelle. Das Areal sei abgesperrt. Medieninformationen, wonach der Geiselnehmer auf Sicherheitskräfte geschossen haben soll, wurden nicht bestätigt.

Wie die Regionalzeitung „La Depêche du Midi“ berichtete, soll der Geiselnahme ein misslungener Raubüberfall vorangegangen sein. Laut Medien soll die Geiselnahme keinen terroristischen Hintergrund haben. Die Polizei riet via Twitter, den Bereich in Blagnac zu meiden.

apa/dpa