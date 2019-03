Geisterfahrerin bei Unfall auf A1 in Salzburg getötet

Die Geisterfahrerin starb noch am Ort des Unfalls. - Foto: APA (Symbolbild)

In der Stadt schaltete sie laut Aufnahmen aus einer Überwachungskamera der Asfinag die Scheinwerfer aus und fuhr auf der dreispurigen Fahrbahn auf dem Mittelstreifen weiter. Kurz darauf krachte die Geisterfahrerin frontal gegen den Wagen einer 60-jährige Autolenkerin aus Salzburg. Die nicht angegurtete deutsche Lenkerin starb noch an der Unfallstelle. Die Salzburgerin wurde verletzt ins Landeskrankenhaus gebracht, sie dürfte sich aber nicht in Lebensgefahr befinden.

Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle. Alle 3 Fahrspuren waren komplett gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei kündigte zu den Unfallumständen weitere Erhebungen an.

apa