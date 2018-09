Glück der Menschen auf der Welt auf Tiefstand

Gallup befragte mehr als 154.000 Menschen in 146 Ländern, ob sie sich am Vortag gestresst, beunruhigt, wütend, traurig oder schmerzerfüllt gefühlt hätten. „Die Stimmung auf der Welt ist am düstersten seit der ersten derartigen Umfrage im Jahr 2006”, so das Institut.

Vor allem Menschen in afrikanischen Ländern südlich der Sahara seien sehr unglücklich. Oft liegt dies an Unruhen, einem schlechten Gesundheitssystem und Hunger. „In Zentralafrika und anderen Gebieten in dieser Region kämpft ein hoher Prozentteil der Bevölkerung mit grundlegenden Versorgungsproblemen”, erläuterte Julie Ray, die leitende Autorin der Studie.

Aber auch in reicheren Ländern ist die Bevölkerung vermehrt gestresst. Ungefähr die Hälfte der befragten Amerikaner sagten, sie seien gestresst, etwa der selbe Anteil wie in bei den Befragten in der Zentralafrikanischen Republik. Die Liste der glücklichsten Länder führt Paraguay an.

apa/ag.