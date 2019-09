Gratis-Bergurlaub für Handy-Verzicht

Die Auserwählten müssen während ihres Aufenthalts in der Hütte „Onorio Falier“ ganz auf technologische Geräte inklusive Handys verzichten und Arbeiten in der Natur für Gemeinden im Raum von Agordo verrichten.

Das Experiment wird von einem Psychologen begleitet. Er soll herausfinden, wie sich der Urlaub ohne Technologie und Soziale Netzwerke auf die Gesundheit der Probanden auswirkt.

19.000 Personen aus aller Welt hatten sich beworben, darunter waren 4.000 Menschen von Ländern außerhalb Europas.

Der Versuch beginnt am Freitag. Veranstalter sind 7 Gemeinden im Raum von Agordo, die bei schweren Unwettern im vergangenen Oktober starke Verwüstungen hinnehmen mussten. „Wir bieten unvergessliche Tage in Kontakt mit der Natur an und die Möglichkeit, uns bei unserem Neustart nach den schweren Unwettern zu unterstützen“, so Emma Taveri, Verantwortliche für das Projekt.

apa