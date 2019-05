Greta Thunberg bei Klima-Schulstreik in Wien

Durch den Fenstertag hätten viele Schüler zudem frei und könnten sich so leichter beteiligen, so die Annahme. Thunberg begann im August 2018 damit, vor dem Parlament in Stockholm für einen stärkeren Einsatz Schwedens gegen den Klimawandel zu protestieren. Ihr „Schulstreik fürs Klima” fand Tausende Nachahmer in aller Welt, die 16-Jährige selbst wurde zum Gesicht der internationalen Klimaschutzbewegung.

apa