Griechenland: 4 Schlepper festgenommen

Die Migranten wurden offenbar dort festgehalten, damit die mutmaßlichen Schlepper noch mehr Geld von deren Angehörigen in den Herkunftsländern erpressen könnten, sagte ein Polizeioffizier in der Provinzhauptstadt Xanthi.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Polizei 50 Migranten aus einer Lagerhalle nahe Thessaloniki befreit.

Problem Schlepperbanden

Internationale Banden bringen immer wieder Migranten über den Grenzfluss Evros aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU. Andere Migranten versuchen auf eine der Fähren zu kommen, die in Westgriechenland Richtung Italien auslaufen. In vielen Fällen werden Migranten bis Thessaloniki gebracht. Danach fordern die Schlepper zusätzliches Geld für die Weiterreise.

apa/dpa