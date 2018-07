Großbrand in Londoner Wohnhaus unter Kontrolle

Aus dem Dach des fünfstöckigen viktorianischen Gebäudes im Stadtteil West Hampstead loderten meterhohe Flammen, zeigten von Augenzeugen auf Twitter veröffentlichte Fotos. Die Londoner Feuerwehr war mit 100 Mann und 15 Löschfahrzeugen im Einsatz. Das Feuer sei kilometerweit zu sehen, hieß es.

Die Feuerwehr brachte den Brand in der Nacht auf Donnerstag nach einem mehrstündigen Löscheinsatz um 05.01 Uhr Ortszeit (06.01 MESZ) unter Kontrolle. Eine Wohnung im vierten Stock sei stark beschädigt worden, ein großer Teil des Daches sei zerstört worden, hieß es in einer Mitteilung. Es dürfte keine Verletzten gegeben haben, 50 Hausbewohner hätten in einem nahen Pub Zuflucht gesucht.

„Für alle vom Brand in West Hampstead Betroffenen sind unsere Türen geöffnet. Bitte bleibt in Sicherheit. Wir sind die ganze Nacht da”, twitterte das „Black Lion”.

„Der Londoner Ambulanzdienst hat bestätigt, dass niemand wegen dieses Vorfalls ins Spital gebracht wurde“, teilte die Feuerwehr mit. Die Brandursache sei Gegenstand von Untersuchungen.

apa