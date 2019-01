Große Lawinengefahr in Nordtirol

In Osttirol und in den südöstlichen Teilen Nordtirols an der Grenze zu Salzburg ist am Samstagvormittag Stufe 4 ausgegeben worden.

Die zweithöchste Warnstufe soll bereits am Samstagnachmittag in weiteren Teilen Nordtirols gelten. Denn verbreitet sollten 40 bis 70 Zentimeter Schnee fallen, lokal könnten es auch mehr sein.

In Südtirol herrscht hingegen am Samstag in weiten Teilen des Landes mäßige bis geringe Lawinengefahr.

apa/stol