Handy fällt in Badewanne: Junge Frau tot

Der Vorfall wurde erst jetzt bekannt, passierte aber bereits am 10. Februar in einer Wohnung im österreichischen Dornbirn. Die junge Frau wurde tot in der Badewanne gefunden, für sie kam jede Hilfe zu spät. Das Unglück dürfte sich deshalb ereignet haben, weil die Steckdose, über die die Frau ihr Handy lud, nicht geerdet war.

Sehr seltener Fall

Laut Experten handelt es sich bei dem Unfall um einen extrem seltenen Fall. Bei nicht geerdeten Steckdosen könne es passieren, dass „nichts auslöse”, wenn ein Gerät einen Fehler habe und der Benutzer damit in den Stromkreis gerate, erklärte der gerichtlich beeidigte Elektrotechnik-Sachverständige Willi Brugger gegenüber dem Radio.

Achtung vor Handyzubehör von Drittanbietern

Laut Brugger ist die Benützung von Mobiltelefonen im Badezimmer im Zusammenhang mit geerdeten Steckdosen ungefährlich. Gleichzeitig warnte er aber auch vor billig produziertem Handyzubehör von Drittanbietern. Es sei darauf zu achten, dass die Artikel mit einem „CE”-Zeichen zertifiziert seien und damit den europäischen Normen entsprechen.

apa