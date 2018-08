Handyladegerät explodiert – Familienvater im Krankenhaus

Das Ladegerät, an das ein Handy angeschlossen war, lag in der Küche auf dem Mikrowellenherd. Gegen 1 Uhr hörte das Ehepaar einen lauten Knall. Als die beiden nachsehen gingen, brannte es in der Küche bereits.

Der Mann versuchte zunächst, das Feuer mit einem Polster zu ersticken, dieser fing aber ebenfalls Feuer. Schließlich machte er den Flammen mit Wasser den Garaus.

apa