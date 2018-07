Hawaii: 23 Menschen durch Lava verletzt

Loading the player...

13 Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden, 10 weitere wurden nach der Rückkehr im Hafen medizinisch versorgt. 1 Frau erlitt einen Oberschenkelbruch.

4 der Verletzten mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, darunter die etwa 20-jährige Schwerverletzte mit gebrochenem Bein. Wie viele Menschen an Bord des Schiffes waren, konnte die Feuerwehr zunächst nicht mitteilen. Das Boot war in der Früh vor der Küste unterwegs, um den Touristen das spektakuläre Naturschauspiel zu zeigen, bei dem die heiße Lava aus dem Vulkan in den Pazifik fließt und eine Dampfwolke entstehen lässt.

Nach Angaben der Feuerwehr brach ein Brocken aus dem Vulkan durch das Dach des Bootes. „Es war praktisch eine Explosion”, sagte die Sprecherin des Bezirksbürgermeisters, Janet Snyder, der Zeitung „Tribune Herald”. Das Boot sei „mit Lava bedeckt” gewesen.

Vulkan bricht immer wieder aus

Der Kilauea im US-Bundesstaat Hawaii ist einer der aktivsten Vulkane der Welt und war am 3. Mai erneut ausgebrochen. Seither wurden Hunderte Häuser zerstört. Eine der aktivsten Spalten des Kilaueas - Nummer 8 - bricht immer wieder aus. Durch die ausströmende Lava entstand wenige Meter vor der Küste eine kleine „Insel”, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Seit dem Beginn des Vulkanausbruchs deckte die Lava ein Gebiet von rund 20 Quadratkilometern zu.

apa/ag.