Heute ist 9/11-Gedenktag

Zwischen 8.13 und 9.30 Uhr wurden 4 Verkehrsflugzeuge entführt: 2 davon lenkten die Täter in die Zwillingstürme des World Trade Center in New York City, ein weiteres Flugzeug in das Pentagon in Ailington in Virginia und das vierte Flugzeug wurde zum Absturz gebracht – es hätte Mutmaßungen zufolge ein Regierungsgebäude in Washington D.C. treffen sollen.

Die Anschläge wurden als terroristischer Massenmord eingestuft, woran 19 Flugzeugentführer beteiligt waren. Sie gehörten der islamistischen Terrororganisation al-Qaida an. Die US-amerikanische Regierung beschuldigte schließlich Osama bin Laden, die Anschläge initiiert und in Auftrag gegeben zu haben – dieser bezeichnete die Anschläge als Willen Allahs.

Am 3. September 2014 wurde, neben anderen Rekonstruktionen von total zerstörten Bauten, an der Stelle der World Trade Centers ein Nachfolgebau namens One World Trade Center errichtet.

stol