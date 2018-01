Hochwasser in Paris erreicht Höchststand

Die Seine in Paris misst am Montag 5,85 Meter. - Foto: APA/AFP

Mit 5,85 Meter lag der Pegelstand aber unter der dramatischen Marke von 6,10 Meter beim letzten großen Seine-Hochwasser im Juni 2016. Damals waren bei Überschwemmungen in Frankreich mehrere Menschen ums Leben gekommen.

In manchen Vororten der französischen Hauptstadt standen ganze Straßenzüge unter Wasser. Bis Sonntagmittag mussten im Großraum Paris rund 1000 Menschen ihre Wohnungen wegen der Überflutungen verlassen, rund 1200 Haushalte waren ohne Strom. In Paris wurden schon vor mehreren Tagen die Quais und Wege am Seineufer gesperrt und aus Sicherheitsgründen mehrere Stationen der Schnellbahn-Linie C geschlossen, die in der Nähe des Flusses liegen.

dpa