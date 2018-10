Hochwasserrekord in Venedig – Markusplatz evakuiert

Der Markusplatz in Venedig musste am Montag evakuiert werden. - Foto: APA/ANSA

Auch der Markusplatz stand rund einen halben Meter unter Wasser. Der Platz sei evakuiert worden und werde für ein paar Stunden gesperrt, erklärte Bürgermeister Luigi Brugnaro auf Twitter. Die Polizei trug Touristen durch das Wasser.

Am Nachmittag wurden 156 Zentimeter über dem Meeresspiegel gemessen – so viel wie seit zehn Jahren nicht mehr. In der Region Venetien im Nordosten des Landes galt am Montag die höchste Unwetterwarnstufe. Hochwasser ist in der Welterbe-Stadt Venedig keine Seltenheit. Dieses Ausmaß nimmt es allerdings nur sehr selten an.

Viele Venedig-Besucher bekamen am Montag nasse Füße... - Foto: afp

dpa