Hongkong-Proteste – China: „Haben Option zum gewaltsamen Eingreifen“

Die Übungen der bewaffneten Volkspolizei in Shenzhen, das direkt neben der Sonderverwaltungszone Hongkong liegt, seien eine deutliche Warnung an die „Randalierer“ gewesen.

Sollte Hongkong Rechtsstaatlichkeit nicht selbst wiederherstellen können und die Unruhen sich verstärken, sei es zwingend erforderlich, dass die Zentralregierung eingreife.

Der chinesische Botschafter in London, Liu Xiaoming, hatte am Donnerstag gesagt, sollte sich die Situation in Hongkong verschlechtern, werde die Regierung in Peking „nicht da sitzen und zuschauen“.

In Shenzhen probten Hunderte Sicherheitskräfte der bewaffneten Volkspolizei einen Einsatz.

Die Demonstranten kündigten für das Wochenende aber neue Massenkundgebungen an.

apa/reuters